猫が『隠れやすい』お家の中の場所4選 猫は暗くて狭い場所や、人の目が届きにくい場所を好んで隠れます。普段からよく入り込む場所を知っておくと、姿が見えないときにも落ち着いて探しやすくなります。まずは、猫が隠れやすい代表的な場所を確認しておきましょう。 1.家具の下や隙間 ソファやベッド、テレビ台などの家具の下は、猫が隠れやすい定番の場所。暗くて狭く、周囲の様子も確認できるため、猫にとって