ヘンリー王子(41)が、英誌「ニュー・ステイツマン」への寄稿「分断された王国への私の懸念」で、英国で顕在化する反ユダヤ主義と反イスラム憎悪の拡大に強い危機感を示した。その中で、2008年に20歳で参加した仮装パーティーでナチスの制服を着用した過去に触れ、自身の「思慮を欠いた過ち」が、今ではユダヤ社会へのより良い理解につながっていると述べている。 【写真】英王室の公務がダイアナ元妃を