メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」が、「すみっコぐらし」とのコラボレーションカフェを開催する。東京・秋葉原では5月15日（金）から7月31日（金）まで、大阪・日本橋では8月7日（金）から9月14日（月）まで実施される。メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」がすみっコぐらしとコラボ「あっとほぉーむカフェ」は、2000年代に流行した美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出したメイドカフェで、2024年に創業20