本大会に臨むメンバーに勝るとも劣らない11人を選出した日本サッカー協会（JFA）は、5月15日に北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨む26人のメンバーを発表した。そこには負傷など理由は様々ながら惜しくも選出を逃した選手も多くいるだけに、「選外ベストイレブン」として、本大会に臨むメンバーに勝るとも劣らない11人を選出した。イタリア1部セリエAのパルマで活躍するGK鈴木彩艶の他はJリーグから2人が選ばれた守護神は、F