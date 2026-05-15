藤田譲瑠チマは落選となった日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表した。世界大会へ挑む26人が決定したなか、MF藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ）の落選にファンからは「予想外でした」「ちょっと驚いた」と反響を呼んでいる。森保一監督が率いる日本代表は、来月に開幕する本大会に向けてベストメンバーを招集。順当に久保建英らが名を連ねた一方で、中盤の構成に注目