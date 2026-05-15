日本サッカー協会は１５日、都内で北中米Ｗ杯のメンバー２６人を発表した。フランクフルトＭＦ堂安律は、２２年カタール大会に続き、２度目のＷ杯となる。２０２２年カタールＷ杯。ドイツ、スペインという優勝経験国を相手に、いずれも途中出場からの「ひと振り」で世界を驚かせた。ドーハの歓喜から４年。今やドイツ・ブンデスリーガで確固たる地位を築き、日本代表の１０番を背負う選手となった。振り返れば、彼のキャリア