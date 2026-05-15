◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」芸能を中心に、新聞社のカメラマンとして仕事を始めて約３０年。カメラを持つ手が震え、のぞくレンズが涙で曇ってしまい、参った経験が１度だけある。ＮＨＫ紅白歌合戦での杏里の歌声。１９９６年に「オリビアを聴きながら」で出場したＮＨＫホールでのリハーサルだった。何かのトラブルか、前奏がなかなか始まらない。舞台スタッフが慌て始め、ステージ上に緊迫した空気が流れた。そのと