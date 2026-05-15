北中米Ｗ杯の日本代表メンバーが１５日に発表され、ドイツ１部フライブルクのＭＦ鈴木唯人（２４）が選出された。プロキャリアを始めた清水で当時スカウトだった兵働昭弘氏（現清水ユースコーチ）が祝福した。５月３日に右鎖骨を骨折し、代表選出も危ぶまれていた鈴木唯。逆境を乗り越え、日の丸を背負うことになった。兵働氏は「率直にうれしいですね。清水に入団してからは苦しい時間も過ごしてきたと思いますが、チャンスを