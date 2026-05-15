ウォルト・ディズニー・ジャパン配給の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のワールドプレミアが、日本時間5月15日に開催されました。アメリカ・ロサンゼルスのTCLチャイニーズ・シアターにて、超豪華キャスト＆製作陣が集結。世界各地を巡るツアーの最終地としてペドロ・パスカルらの来日も発表され、新たな伝説の幕開けを盛大に祝福するイベントの模様をお届けします。 『スター・ウォーズ／マン