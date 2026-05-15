◇ナ・リーグドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースのタナー・スコット投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に9回から登板。3者凡退と完璧な救援でチームを連勝に導き、今季4セーブ目を挙げた。5−2の9回にマウンドに上がると、先頭・ディバースを空振り三振。続くラモスを初球で中直に打ち取り、最後はアダメスをスライダーで空振り三振に仕留め、3人でピシャリと試