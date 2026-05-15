神奈川大学野球連盟は、春季リーグ戦で「横浜スタジアム外野一部エリアの早朝開放」を実施することを発表した。同イベントでは午前7時から1時間、横浜スタジアムの外野エリアの一部が解放される。DeNAが本拠地とするプロ野球、社会人野球、高校野球、そして神奈川大学野球リーグの熱戦が繰り広げられる「神奈川野球の聖地」でキャッチボールなどを楽しむことができる。子どもから大人まで申し込みなしで誰でも参加できる無