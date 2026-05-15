権力を批判することは当然の権利です。だからといって、何を言っても許されるわけではありません。この当たり前の常識について、改めて考えさせられる出来事がありました。◆大竹まことラジオでゲストが不適切発言5月11日放送の『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（文化放送）で、作家の適菜収氏が高市早苗総理を「令和のパンパン」と呼び、文化放送がコメントを発表する事態になったのです。かねてより高市首相に批判的だっ