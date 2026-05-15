西十両14枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）は東十両10枚目・東白龍（30＝玉ノ井部屋）に押し倒しに敗れ、今場所初黒星を喫して初日からの連勝は5で止まった。立ち合いで潜り込んだが、東白龍の突き押し、はたき込みに何とかついて行ったものの、起こされて土俵際で押し倒された。軍配は東白龍に上がり、「（東白龍が）まげをつかんだ」と物言いが付いたが、協議の結果、軍配通りに東白龍が勝利した。6日目で初黒星の炎鵬は「（ま