7人組グループ・Travis Japanの中村海人、松倉海斗が、22日発売のファッション雑誌『CanCam』7月号特別版（小学館）で初の2ショット表紙を飾る。“松村”や“うみまちゅ”の愛称で親しまれている2人が自ら「お友達ケミ」と語る、フラットでナチュラルな空気感がぎゅっと詰まった8ページ特集となる。【写真】背中越しにお菓子をパクリ…中村海人＆松倉海斗の仲良しショットメンバーの宮近海斗も含めて“トリプルカイト”で名前