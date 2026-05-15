SNSの投稿ひとつ、数秒の切り抜き動画ひとつで、その人の人格まで決めつけられてしまう時代。「ネットは昔より荒れた」と嘆く声も多いが、ひろゆき氏は「昔もいまも変わっていない」と語る。変わったのは、ネットを使う人の“民度”ではなく“母数”だった。では、炎上や承認欲求に振り回されずに生きるには、どうすればいいのか。※本記事は、ひろゆき著『人生の正体生きること、死ぬこと』（徳間書店）より抜粋、編集したもの