―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回訪れたのは、清澄白河駅から10分ほど歩いた先にある間借りカフェ『白紙』。週に一度だけオープンするその店で、本業を持ちながら好きにやり続ける店主