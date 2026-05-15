「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪に問われたプロ野球、元広島東洋カープの羽月被告が15日の初公判で起訴内容を認めた上で、「周囲に吸っているカープ選手がいた」と述べました。元広島東洋カープの羽月隆太郎被告（26）は、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した罪に問われています。広島地裁で開かれた15日の初公判で、羽月被告は起訴内容を認めた上で、「周囲に吸っているカープ選手がい