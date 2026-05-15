17日、東京競馬場では古馬牝馬によるG1、ヴィクトリアマイルが行われる。◆今年のヴィクトリアマイルは“イン前有利”？舞台は、先週のNHKマイルCと同じ芝1600mだが、AコースからBコースに替わるため、“外差し”から“イン前有利”な馬場に変貌を遂げる可能性が高い。レース直前まで馬場の傾向はしっかり見極めたいところだろう。今年は3頭のG1馬を含む14頭の重賞ウイナーがそろった。純粋なマイラーもいれば、短距離路線を