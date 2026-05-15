6月に開幕するサッカーのワールドカップ。4年に一度の大一番に臨む日本代表のメンバー26人が、さきほど発表されました。会場に集まった多くのメディアが注目する中、スーツ姿で登場した森保一監督。日本代表を率いる指揮官自ら、ワールドカップを戦う26人の代表メンバーを発表しました。森保監督：最後まで戦い抜くことを、一戦一戦、実践していきたい。まずはゴールキーパー。イタリアのパルマに所属し日本の守護神として君臨する