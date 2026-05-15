「名探偵コナン」ウォッカ役等で知られる声優の立木文彦が15日、Xを更新。同日、4月18日に亡くなったことが発表された、同作で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。立木は山崎の訃報をリポストし「どんな難事件よりも衝撃過ぎて、今は心の整理がつかない。これは解決できない」と心境をつづった。さらに「あまりにも早過ぎる！そんなことがあっていいものかファミリーの中の要の可憐な愛されキャラと、優しいご本人の