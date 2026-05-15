14日、新潟市西区に住む会社員の19歳から20歳の男3人が、当時10歳代の男性にケガをさせたとして傷害の容疑で逮捕されました。ことし2月4日午後8時半すぎ、新潟市北区にある公園で、西区に住む会社員の男（20）と同じく西区に住む19歳の男2人のあわせて3人が、当時10歳代の男性に対して殴る蹴るの暴行を加え、顔面骨骨折、全身打撲等、全治約1か月のケガをさせた疑いがもたれています。捜査に影響があるとして3人の認否や、男らと男