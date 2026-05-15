東武鉄道、野岩鉄道、会津鉄道、JR東日本らは、東武鉄道のSL列車「大樹」を下今市〜会津若松駅間で運行する。旧国鉄会津線の会津田島以北でSLが運行されるのは、1974年以来52年ぶり。下今市〜新藤原駅間は東武鬼怒川線、新藤原〜会津高原尾瀬口駅間は野岩鉄道会津鬼怒川線、会津高原尾瀬口〜西若松駅間は会津鉄道会津線、西若松〜会津若松駅間はJR東日本の只見線に乗り入れる“4社またぎ”運行となる。列車名は、福島県猪苗代町の