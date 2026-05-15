4社線を直通するSL大樹「土津（はにつ）」が6月運転東武鉄道・野岩鉄道・会津鉄道・JR東日本は2026年5月15日、SL大樹「土津（はにつ）」を下今市〜会津若松間で特別運行すると発表しました。運転日は6月27日（土）・28日（日）です。【画像】長すぎる！これが4社線を直通するSL大樹「土津」の運行時刻です列車名「土津」の由来は、会津藩初代藩主・保科正之公を祀る土津神社が由来。下今市から会津田島までは、ディーゼル機関