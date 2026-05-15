大相撲夏場所6日目、３年ぶりの十両に返り咲いた金沢市出身の炎鵬は、東白龍に押し倒しで敗れ、今場所初めて土がつきました。西十両14枚目の炎鵬は、東十両10枚目・東白龍との対戦でした。立ち合いから潜ろうとする炎鵬ですが、東白龍は突き放します。炎鵬は前に出ますが、東白龍の引きに体勢を崩してからは押されてしまい土俵を割ります。東白龍がまげをつかんでいたのではないかと物言いがつきましたが、軍配は変わらず炎鵬は押