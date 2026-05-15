日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げ、２７歳ボランチの田中碧（リーズ）が２大会連続の選出となった。前回２０２２年カタールＷ杯はスペイン戦（２〇１）では「三笘の１ミリ」として話題を呼んだ三笘薫（ブライトン）の左クロスを押し込んで決勝ゴール。２大会連続の得点に期待がかかる。カタールＷ杯決勝トーナメント１回戦でクロ