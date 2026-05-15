◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクがソロ３発の３得点にとどまり、３連敗を喫した。６点を追う７回、１死から今季初の５番に入った柳田悠岐が右翼へソロを放った。４月１６日の楽天戦（北九州）以来となる一発に「しっかりとボールに入り込んでいくことができた。なんとかここからきっかけをつかんで勝ちにもっていきたい」とコメント。反撃ムードをつくると、この日出