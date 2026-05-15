お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。人気女優が親友に送ったアドバイスに感心する場面があった。同番組には、スタジオゲストとして元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が生出演。VTRでは生田の“大親友”という女優・芳根京子（29）がコメントを寄せた。その中で芳根は、生田から悩み相談を受けた時のエピソードを披露した。「去年いくちゃんが壁にぶち当た