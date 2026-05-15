◆大相撲▽夏場所６日目（１５日、両国国技館）西幕下２０枚目・碇潟（伊勢ノ海）が、東幕下１９枚目・長内（高砂）を下手投げで破って、無傷の３連勝とした。「内容は良くなかった。最後は相手の形になったら、あれ（投げ）しかないと思っていた」と振り返った。相手に右の下手を許す苦しい流れとなったが、左腕で絞るような動きで、まわしを切った。「まわしを切るのは藤ノ川関から場所前に教わっていた。上位で勝つために