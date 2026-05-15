戸田ボートの6日間開催「第42回日本モーターボート選手会カップ」は15日、2日目を開催中。今シリーズ出場メンバーで最年少の竹内来（21＝愛知）が、2日目を終えて5、5、6着と苦しんでいる。昨年5月デビューの136期は今期が3期目。今年4月の浜名湖ルーキーシリーズで初めてのフライングを喫してしまった。5月から新期を迎えてフライング持ちは消えたものの、スタートは慎重になる。コンビを組む41号機に「直線には手応えを