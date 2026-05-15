◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクが今季２度目の３連敗を喫した。先発の上沢直之投手は２回１死一、三塁から村林に中前適時打を浴び、先制を許した。その後２死一、二塁からは佐藤に３ランを運ばれて４失点。今季最短となる３回でマウンドを降りた。２番手・鈴木豪も３回を投げ、２点を奪われた。打線は、楽天の先発・早川を前に得点を奪えない攻撃が続いた。７回に