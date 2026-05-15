『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』や『愛の不時着』『私の夫と結婚して』『涙の女王』『暴君のシェフ』など、数々の名作を生み出している“アジアの龍”スタジオドラゴン。5月3日に設立10周年を迎えたスタジオドラゴンでは、これまで約300作品の韓国ドラマを制作しています。本記事では、前回に続き、スタジオドラゴンがくれた、“忘れられない”近年の名作韓国ドラマTOP10をご紹介いたします。※前回TOP10入りした作品は除く1