◇パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（2026年5月15日楽天モバイル最強パーク）楽天・早川隆久投手（27）が8回4安打2失点で今季3勝目を挙げた。序盤からソフトバンク打線を寄せ付けなかった。2回は2死一、二塁となったが、海野を137キロのカットボールで左飛に打ち取った。6回を終えて許したのは栗原の1安打のみ。7回には柳田、正木に2打者連続ソロを浴びたが、山川を空振り三振に斬るなど落ち着いて後続を断った。