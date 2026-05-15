◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天はソフトバンクに勝利し、２連勝を飾った。序盤から主導権を握った。２回に村林が上沢から適時打を放って先制。さらに２回２死二塁で佐藤が左翼テラス席へ３号２ランを放った。昨季までソフトバンクに所属していた男の“恩返し弾”で追加点をもたらした。さらに４回には渡辺佳の中前適時打、６回には野選で追加点を奪った。投げては先発した早川が安定