福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、県警は15日、運転していた若山哲夫容疑者（68）を事故現場に立ち会わせ、18日午前に実況見分すると明らかにした。磐越道上下線で一部区間を通行止めにする。