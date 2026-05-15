中国・上海で開かれた「女性と経済フォーラム」の会場＝15日（共同）【上海共同】黄川田仁志・男女共同参画担当相は15日、中国・上海で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の閣僚級会合「女性と経済フォーラム」に出席した。高市早苗首相による台湾有事を巡る昨年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めて。黄川田氏は会合前、日本の報道陣に今回の訪中で個別の会談予定はないと答えた。「日本で初の女性総理が誕生し