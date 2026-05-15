栽培法が確立されていないマツタケについて、林の低木などを除去することで発生量を長期的に維持できるとした研究論文が１６日、日本菌学会から表彰される。核となったのは、２０２４年の論文発表直前に亡くなった長野県豊丘村のコメ農家宮外（みやがい）勝さんが４０年以上、山で記録し続けたデータだった。家族は「地道な努力が報われて、本人も喜んでいるはず」と話している。（長野支局山崎至河）「宮外さんの尽力があっ