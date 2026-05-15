日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１５日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）について報じた。大谷は１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発。７回４安打無失点、８奪三振の快投で、約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げ、防御率は驚異の０・８２でメジャー首位にたっていることを映像とともに紹介した。スタジオには２０１４年ソチ五輪フィギュアスケ