◇パ・リーグソフトバンク３―６楽天（2026年5月15日楽天モバイル最強パーク）王者ソフトバンクが3連敗。今季初めて貯金「0」と借金危機に直面する事態となった。守乱が失点に繋がるらしくない戦い。2回先頭の渡辺佳の右飛が風に流され、正木が落球。1軍昇格したばかりで失策がついた。このプレーをきっかけに4失点。痛い失策となった。4回は1死一塁で辰己の遊ゴロを併殺を焦った庄子がファンブル。これも失点を招