『トップガン』公開40周年を記念した『トップガン 40th Anniversary』より、特別映像と1作目の場面写真が届けられた。『トップガン』『トップガン マーヴェリック』の2作を劇場で上映する本企画は、2026年5月13日（水）から9日間限定で実施されており、すでに全国で上映が始まっている。 今回公開された特別映像の中心にあるのは、『トップガン』を象徴する音楽のひとつ“トップガン・アンセム”だ。映画音楽を手がけたハ