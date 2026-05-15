歌手の美川憲一（８０）が１５日、都内で行われた全カタログ配信解禁記念会見に登場した。美川の未配信楽曲を含むシングル１１７作品や、アルバム３７作品を、傘寿を迎えた誕生日の５月１５日に一挙配信解禁する。美川は１９６５年にデビュー。６１年の間にリリースした楽曲は５８１曲に及ぶと知ると、「そんなにあるの？しぶといわね」とニヤリ。「これからもしぶとく歌い続けていきます」と言い、「９０歳までは歌いたい