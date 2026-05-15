【セガ3タイトル Steam版価格改定】 5月15日 実施 セガは、PC（Steam）用ソフト「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」、「龍が如く 維新！ 極」、「ソニックスーパースターズ」の3タイトルにおいて、本日5月15日より販売価格改定を実施した。 セガ3タイトル Steam版価格改定 5月15日 実施 「LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶」PC（Steam）版 変更前価格：5,980円 ⇒ 改定