歌手の美川憲一（８０）が１５日、都内で行われた全カタログ配信解禁記念会見に登場した。美川の未配信楽曲を含むシングル１１７作品や、アルバム３７作品を、傘寿を迎えた誕生日の５月１５日に一挙配信解禁する。昨日、美川はＢ釻ｚ・松本孝弘と食事したという。「お誕生日のプレゼントをいただいた」とにっこり。「エルメスのステキなブランケットをいただきました。ヒョウ柄ですごく私らしい」と笑顔を見せた。日