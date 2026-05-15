日本競輪選手養成所（静岡県伊豆市、所長＝神山雄一郎）の第１３１回生（７４人）、第１３２回生（ガールズ、１８人）の入所式が１５日、同所で行われた。神山所長は訓示で「志を同じくする同期生と励まし合い、友情を深めてもらいたい」と一致結束しての養成所生活を願い、加えて「私も苦しい時に心の拠り所となったのは同期の存在でした。苦労や困難を同期の仲間と乗り越えてほしい」と自身の経験をもとに、候補生に思いを伝