みんなでつくる党の大津綾香党首が破産管財人から２０００万円の損害賠償を求められた訴訟の第２回口頭弁論が１５日、東京地裁（一場康宏裁判長）で開かれた。おおつあやか後援会への２０００万円返還請求訴訟で管財人が勝訴し、２審判決が確定していたが、大津氏は個人の責任を問われた今回の訴訟でも争う姿勢を見せた。大津氏は２０２４年１月、自身が代表を務める「おおつあやか後援会」に債権者による破産申し立て直後に