韓国に残っている“日本の名前”を消そうという動きが加速している。韓国では現在、「植物主権」という少し聞き慣れないテーマが改めて注目されている。【写真】「実に情けない」島根県の“竹島グッズ”をバッサリきっかけは、「世宗（セジョン）大王の誕生日」（5月15日）に合わせて公開された一本の動画だ。韓国エンタメ好きに広く知られるナ・ヨンソクPDと、韓国広報活動で有名なソ・ギョンドク教授が、韓国山林庁の国立樹木園