ガールズグループFIFTY FIFTYが、再び音楽シーンに旋風を巻き起こす。FIFTY FIFTYは、本日（5月15日）午後6時、4thミニアルバム『Imperfect-I'mperfect』の先行公開曲『STARSTRUCK』をリリースし、本格的なカムバックへのカウントダウンをスタートさせる。【注目】FIFTY FIFTY、『Pookie』チャレンジが大流行！6月1日の正式カムバックを前にサプライズ公開される『STARSTRUCK』は、これまで大衆が抱いていたFIFTY FIFTYのイメージ