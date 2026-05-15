女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年5月6日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝春は進学や入社など新しい出会いも多い季節。しかし、そのすべてが喜ばしい出会いだけではないようです。今回は、憧れのIT企業に入社したものの、思いもよらない出来事に遭遇した女性に話を聞きしました。◆就活で苦戦。ブラック企業から派遣社