１４日、青島市の西海岸新区を出発した中国初の海上移動式多機能プラットフォーム「海洋石油２８３」。（ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）【新華社青島5月15日】中国初の海上移動式多機能プラットフォーム「海洋石油283」（別名「増産1号」）が14日、渤海油田に向けて山東省青島市の西海岸新区を出発した。同プラットフォームは「移動式＋（プラス）モジュール化」の設計を採用し、総重量は7300トン余りで、最大作業