８日、昌南里世界陶瓷潮玩小鎮にある磁器製のおわんの形をした建物。（景徳鎮＝新華社配信）【新華社景徳鎮5月15日】中国江西省景徳鎮市にある陶磁器製アートトイの里「昌南里世界陶瓷潮玩小鎮」には、巨大な磁器製のおわんの形をした建物がある。ひときわ目を引くこの建物は世界アートトイセンターと呼ばれる。3階展示ホールには、オランダ生まれのミッフィーが青花（白磁に青い絵付けをした染付）の衣装を身にまとい、中央の