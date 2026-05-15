お笑いコンビ・タカアンドトシがＭＣのＭＢＳ「ジンギス談！」が１４日放送され、双子漫才コンビ・ダイタクの吉本大と吉本拓がゲスト出演した。ダイタクは２０２４年のＭ−１グランプリで決勝進出を果たすも、直後に発覚したオンラインカジノ問題で大が書類送検。４カ月間、芸能活動を休止した。番組冒頭、大は開口一番で「申し訳ございませんでした」と謝罪。反省の気持ちをにじませつつ、「フタを開けてみれば、ウケるネタ